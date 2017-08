Lo sviluppo sano del bambino

Nell'anima umana troviamo, a diversi livelli, sia il nostro vissuto individuale che quello storico-evolutivo dell'intera umanità. In ogni uomo è presente il bambino, il giovane, l'adulto. Nella prima infanzia il bambino vive in connessione con il mondo intero, condotto dall'esterno in una sorta di realtà paradisiaca (o così dovrebbe esperire); quando va a scuola inizia il suo viaggio nel cammino terrestre, e poi gli si "aprono gli occhi", si avverte come individualità staccata dal mondo in una sorta di dualismo, tra il sentirsi dentro soggetto e il desiderio di indagare il fuori, l'oggetto. Arriva quindi "il crepuscolo degli dei", fino a percepirsi nella pre-pubertà, in una sorta di antico romano, a scoprire con più consapevolezza l'esigenza di regole di convivenza e la nascita del diritto e della legge. Ecco apparire nel giovane le prime forme di giudizio e la prima manifestazione di un pensiero autonomo. La pedagogia steineriana, tenendo presenti le varie fasi evolutive e come ogni età si manifesti con caratteri specifici, aiuta gli educatori a utilizzare strumenti e contenuti che corrispondano alla singolarità di ogni età. Immagini, i simboli, i riti vengono considerati anch'essi mezzi di trasmissione di conoscenza e di sapere. Per stimolare una sana vita volitiva, tipica della prima infanzia, ci si appella all'imitazione e all'esempio; per risvegliare una sana vita di sentimento si scelgono immagini e simboli appropriati; per maturare la vita di pensiero si ricorre alla trasmissione di conoscenze e di rappresentazioni. Diventa così evidente che gli strumenti della scienza moderna sono adatti ai ragazzi più grandi. Ogni educatore sa oggi quanto sia difficile far maturare l'anima del bambino nei confronti degli strati più profondi delle esperienze della vita, quanto sia laboriosa una educazione nella sfera morale. La pedagogia steineriana ci indica, appunto, la sfera del sentire e del volere come due sfere accessibili all'educazione non primariamente con rappresentazioni e conoscenze, bensì con immagini, con ritmi, con ripetizioni di gesti e di esperienze di movimento. Educazione morale significa educazione della vita di sentimento e di volontà, uso consapevole di immagini, ritmi, ritualità. Ecco allora il problema di una scelta: quali immagini hanno reale valore formativo? Quali ritmi corrispondono agli strati più profondi dell'anima, così da trasmettere forze di vita e non forze distruttive? Quali ritualità sono specchio della dimensione morale che si vuole richiamare e non di egoismo legato alla materia? Il mondo attuale ci sommerge di immagini, dalla televisione ai fumetti, di ritmi musicali che muovono troppo spesso la sfera istintuale, di abitudini legate al benessere e alle pure esigenze materiali della corporeità: l'educatore è quindi posto davanti alla necessità di fare delle scelte consapevoli. Andrea Scicchitani per il Collegio Insegnanti Libera Scuola Rudolf Steiner