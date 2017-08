Tokonoma l’altare del te

Un'aula di collegio nella quale i discepoli si riuniscono per praticare la meditazione. E' una stanza completamente vuota. All'interno c'è solamente un piccolo altare dov'è situato la statua di Bodhidarma (Budda). L'altare è presente anche nella stanza del tè. E' il tokonoma, il posto d'onore dove generalmente viene collocato un fiore e/o un dipinto. Si dice che la stanza sia contemporaneamente dimora della fantasia, del vuoto e dell'asimmetrico. E' Dimora della Fantasia perché concepita per soddisfare esigenze artistiche individuali. Doveva, infatti, essere costruita in conformità ad un gusto individuale, in questo modo poteva rispecchiare realmente lo spirito del proprietario. La stanza del tè è del tutto vuota, a eccezione di quanto vi si trova temporaneamente, per soddisfare un certo animiamo estetico. Ecco perché viene definita anche Dimora del Vuoto. Ogni occasione per celebrare il rito rappresentava un evento particolare. In questa occasione eccezionale si eleggeva un oggetto a re della stanza. L'oggetto racchiudeva in sé un tema, il quale doveva condizionare gli altri elementi decorativi presenti nella stanza. Tutto, infatti, era disposto in modo tale da accentuare la bellezza del tema dominante. Infine è Dimora dell'Asimmetrico perché consacra il culto dell'Imperfetto. Nella stanza del tè i diversi oggetti venivano scelti in modo tale da evitare qualsiasi simmetria o per meglio definirla ripetizione di colori o motivi. Se c' è un fiore vero non sono ammessi fiori dipinti, così come se il bollitore è rotondo il bricco dovrà essere spigoloso. Quando si dispone nel tokonoma un vaso o un brucia profumi, si deve aver cura di non situarlo esattamente nel centro, perché non divida lo spazio in parti uguali. Per un giapponese la simmetria non lascia spazio all'immaginazione. Essa è sinonimo di completezza e di ripetizione. La completezza decorativa uccide la freschezza dell'immaginazione. E' necessario allora lasciare dei vuoti all'interno dello schema decorativo della stanza. L'autentica bellezza può essere colta solo da chi ha con la propria mente completato l'incompleto. Per questo motivo essa è contemporaneamente dimora della fantasia, del vuoto e dell'asimmetrico. Nella stanza del tè ogni ospite può con l'immaginazione completare l'effetto d'insieme a seconda della propria sensibilità. Anna Volpicelli