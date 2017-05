L’olfatto e gli animali: è solo questione di fiuto

L’organo dell’olfatto nel cane è costituito dal naso o, più specificamente, dalle cavità nasali. Queste sono rivestite da una tonaca simile alla pelle più esterna, ma che a differenza di quest’ultima è sempre umida e molto più fragile. Tale rivestimento prende il nome generale di mucosa respiratoria. Accanto a questa, però, c’è una mucosa più "specializzata" caratteristica delle fosse nasali proprio perché responsabile dell’attività sensoriale olfattoria e che per questo motivo prende il nome di mucosa olfattiva. Ma facciamo un passo indietro. Spiega la dottoressa Michela Galgano, medico veterinario: "Gli organi di senso forniscono all’animale continue e preziose informazioni sull'ambiente esterno e interno. Sono generalmente strutture complesse, provviste di cellule recettrici capaci di trasformare lo stimolo in un messaggio nervoso che raggiunge la 'coscienza' del quattrozampe all’interno dell’encefalo.Bisogna ricordare che esistono vie nervose specifiche per ogni singolo organo sensoriale, cosa che si traduce in un’elevatissima sensibilità del nostro amico peloso".

È tutta questione di... olfatto

Curiosità sull'olfatto negli animali

I recettori olfattivi sono privi di “cilia” in quasi tutte le specie animali, ma esperimenti condotti sulla tartaruga sembrano dimostrare che la loro asportazione non modifica sensibilmente la capacità olfattiva.

Il numero dei recettori olfattivi nel coniglio è di 100 milioni.

Il pigmento giallo che caratterizza la mucosa olfattiva è contenuto nelle ghiandole di Bowman, nelle cellule basali e di sostegno, ma non nei chemocettori.

Riguardo al naso del cane, un’ultima curiosità: la sua superficie esterna di solito si presenta bruna, pigmentata. Dagli addetti ai lavori è comunemente chiamata "tartufo" e, data la presenza di numerosi solchi e cripte posizionati in modo caratteristico per ogni individuo, costituisce l’impronta digitale ed il segno di riconoscimento di ciascun cane.