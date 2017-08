A Londra le piste ciclabili si faranno nei tunnel della metro

Vecchi tunnel della metropolitana di Londra in disuso trasformati in una piccola rivoluzione concettuale: far pullulare di vita l'underground londinese con percorsi ciclopedonali, negozi e spazi culturali. Stiamo parlando di London Underline, un piano premiato come miglior progetto concettuale dal London planning awards 2015.