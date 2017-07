L’Orchestra di Piazza Vittorio – Il Flauto Magico

Il flauto magico di Mozart viene rivisitato dalla multietnicità dell'Orchestra di Piazza Vittorio. L'opera del compositore austriaco è messa in discussione dai nostri sotto ogni aspetto: in primis negli arrangiamenti, che qui perdono i connotati della musica colta e acquistano sapori world e pop, ma anche nei contenuti, che attenuano valori simbolici e si caricano di elementi moderni e fiabeschi. Anche lo sviluppo dell'intreccio riserva sorprese, affidando l'epilogo a un singolare triangolo affettivo. I lavori di trasposizione sono iniziati sotto la direzione di Mario Tronco nel 2007 e, visto il riscontro del pubblico ottenuto dai primi frammenti messi in scena, si sono prolungati fino a coprire entrambi gli atti. Il flauto magico secondo l'Orchestra di Piazza Vittorio è nato per il palcoscenico, dove gli strumentisti si dispongono a semicerchio e i cantanti occupano la parte centrale, interpretando arie e recitando i ruoli dei personaggi sotto la guida di un narratore. Alle loro spalle la scenografia consiste in tre maxischermi sui quali si alternano le illustrazioni di Lino Fiorito, suggerendo al pubblico ambientazioni o stimolandolo con disegni astratti carichi di cromatismo. I veri protagonisti sono i cantanti Omar Lopez Valle (narratore), El Hadij "Pap" Yeri Samb (Papageno), Petra Magoni (Regina della notte), Sylvie Lewis (Pamina), Ernesto Lopez Maturell (Tamino), Carlos Paz Duque (Sarastro) e Houcine Ataa (Monostatos), ognuno dei quali si cala nella rappresentazione contribuendo con molto della propria storia, del carattere individuale e dello stile personale. Da questa opera musical-teatrale nasce un disco, inserito nel taschino della seconda di copertina di un libro elegante e suggestivo che contiene gli acquerelli dello scenografo Lino Fiorito, le didascalie con la trama della fiaba e una parte centrale a fumetti in cui i foto-attori sono sempre gli istrionici musicisti. Ironia ricercata, voglia mettersi in gioco, energia contagiosa e virtuosismo sobrio non si perdono nel passaggio dal teatro al libro-cd, aggiungendo, anzi, elementi che connotano la rilettura de Il flauto magico e che introducono alle scelte effettuate dall'Orchestra di Piazza Vittorio. Nell'ora di musica, registrata dal vivo a fine maggio 2010 al Nieuwe Luxor Theater di Rotterdam in Olanda, notiamo una piacevole eterogeneità che caratterizza i diversi momenti scenici; non è difficile però ritrovare in esse le basi dalle arie originali, come quella celeberrima della Regina della notte qui intonata in tedesco dalla poliedrica Petra Magoni. Elisa Orlandotti