Lorde: com’è comporre musica visualizzandone i colori

L’uscita di Melodrama è prevista per il 16 giugno prossimo, ma c’è già molta attesa per il secondo disco di Lorde. Nel frattempo la cantautrice neozelandese ha anticipato il nuovo lavoro con il rilascio di due singoli - il 2 marzo scorso, in contemporanea all'annuncio dell'arrivo del nuovo disco, è uscito il primissimo estratto Green light - e qualche esibizione dal vivo di brani contenuti nel disco.

Green Light is officially out in the world, and i am so pleased to share with you that this song is the first from my sophomore record, Melodrama. this is the cover, painted by sam mckinniss. welcome to the new world. Un post condiviso da Lorde (@lordemusic) in data: 2 Mar 2017 alle ore 11:05 PST

È un po’ come suonare esattamente la cosa che visualizzo nella mia mente.