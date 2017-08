Lotta biologica e biotecnologica alle zanzare

La guerra è giocata attraverso geni parassiti, pesci "Gambusia" (nelle risaie), libellule, "bacillus thuringiensis": tutti ghiottissimi di larve di zanzare, in grado di tenere lontani questi insetti senza nuocere agli uomini e alle piante. I prodotti biologici a base di Bacillus thuringiensis israeliensis possono essere distribuiti anche dai cittadini nei pozzetti, nelle caditoie, negli stagni ornamentali, ripetendo il trattamento ogni 10-15 giorni, all'inizio del periodo estivo (non prima di giugno). Nell'ambito dei progetti di Lotta Biologica Integrata alle zanzare è ammesso l'impiego di Temephos per il trattamento di focolai particolarmente infestati a causa dell'alto carico organico quali scarichi fognari e tombinature stradali. Il prodotto appartiene alla categoria degli Organofosforici e agisce sulle larve prevalentemente per contatto e anche per ingestione. Il meccanismo d'azione del Temephos si esplica, per 20-25 giorni, impedendo la trasmissione degli impulsi elettrici a livello delle giunzioni nervose e provocando paralisi e successiva morte della larva. Per avere la meglio sulle zanzare tigri una proposta è quella caldeggiata dal professor Antonio Belcari, entomologo agrario, docente all'Università di Firenze: "Produrre in biofattorie miliardi di maschi di zanzare sterili che si accoppino con le femmine selvagge così che queste non depongano più uova fertili".