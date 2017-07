Love 2 – Air

Love 2 - Air Ascoltare un album degli Air è un'esperienza intensa e avvincente. Il duo francese, nato nel 1995, ha sempre avuto il dono innato di saper ricamare intriganti e avvolgenti melodie in grado di trascinare l'ascoltatore in una dimensione quasi cinematografica, creando una colonna sonora per inediti film la cui sceneggiatura è tutta nelle menti di chi decida di abbandonarsi al potere evocativo delle note. La forza di una musica che grazie all'uso di sintetizzatori, tastiere, campionatori ed effetti vocali è riuscita a creare un mondo visionario fatto di angoscianti metropoli o solitarie stazioni spaziali che richiamano le atmosfere di film come "Blade Runner" o "2001: Odissea nello spazio", in cui si muovono creature fatte di carne e microchip. Voci angeliche di esseri androgini si fondono con impersonali suoni robotici, mentre gelide insegne al neon gettano luci intermittenti su una coppia ferma davanti alla vetrina di un bar, come quello ritratto nel quadro "Nottambuli" (Nighthawks) di Edward Hopper. Questo incantevole effetto straniante creato da Jean-Benoit Dunckel e Nicolas Godin nei precedenti lavori, a partire dallo straordinario album di debutto "Moon Safari" passando per il superbo "Talkie-Walkie" e il notevole "Pocket Symphony", viene purtroppo smarrito, o conseguito solo in parte, nell'ultimo album "Love 2", in cui le atmosfere oniriche e nostalgiche tipiche degli Air vengono appena accennate in brani come "Do the Joy" ed "Heaven's Light", perdendosi però in un electro-pop/ambient ben confezionato, ben suonato ma freddo, distante. Una colonna sonora per la mente, ma non più per il cuore. I brani sono piacevoli, ma faticano a decollare, e ci fanno solo intravedere le sconosciute galassie sonore alle quali gli Air ci avevano abituato in passato. Emanuele G. Mignolli www.kassandra.it