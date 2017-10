LPM 2007 – Live Performers Meeting

Giunge alla sua quarta edizione LPM, Live Performers Meeting, meeting internazionale per artisti, esperti ed appassionati di VEEJAYING, VISUAL ART e soprattutto VIDEO LIVE PERFORMANCE provenienti da diversi paesi del mondo, che avrà quest?anno la sua prestigiosa anteprima al Palazzo delle Esposizioni l?otto settembre in o9asione della sua riapertura al pubblico durante la Notte Bianca romana. Dopo il su9esso dello scorso anno, con partecipanti 180 artisti e 120 gruppi provenienti da Cina, Uruguay, USA, Inghilterra, Polonia, Ungheria, Francia, Croazia, Serbia, Macedonia, Spagna, Germania, Danimarca, Portogallo, Italia, a fronte di un numero di adesioni ben più el9ato, il meeting si amplia nella durata, da tre a quattro giorni, e negli spazi, comprendendo quest?anno uno spazio open air adatto ad ospitare LIVE SET spettacolari e stands espositivi e commerciali. Tra le importanti innovazioni di quest?edizione, grazie alla strategicità del periodo in questione, vi sarà la possibilità offerta ai club e locali di linea e primi a livello mondiale nel settore delle video live performance di presentare in anteprima la loro stagione 2007/2008. LPM oltre ad offrire al grande pubblico, attratto dall?universalità dei linguaggi della musica e delle immagini, la possibilità di avvicinarsi alle tematiche della visual art e del live video, è per artisti e appassionati d?arte e di nuove tecnologie digitali, abituati a conoscersi, incontrarsi, comunicare ed interagire nello spazio virtuale della rete, un luogo d?incontro ?reale?, uno spazio ?fisico?, un?o9asione diretta di dialogo e confronto. Nel corso dell?9ento, in linea con le edizioni passate, si svolgeranno workshop, showcase di progetti, software e prodotti all?avanguardia, e naturalmente si susseguiranno performance audio video di gruppi che sperimentano l?a9ostamento di diversi linguaggi espressivi (teatro, musica, grafica, e9.). L'iscrizione al meeting è GRATUITA ed è possibile iscriversi dal sito internet fino all'8 settembre 2007. LPM è prodotto da Flyer communication (www.flyer.it) e organizzato da FLxER.net (www.FLxER.net) grazie ad importanti partner internazionali. Sito web www.liveperformersmeeting.net Location Linux Club - Via Giuseppe Libetta 15c ? Roma - www.linuxclub.it