La luna di Hong Kong fatta di bottiglie di plastica

Una palla di luce larga 20 metri e alta 10 che simboleggia conservazione e vitalità è stata piazzata all'interno di una fontana del parco Victoria di Hong Kong da quattro artisti della città in occasione del Mid-Autumn festival, festa di metà autunno, che si è tenuto dal 14 al 22 settembre. Rising moon è una semi-sfera composta da settemila bottiglie di plastica riciclate illuminate da luci a led. La festa, molto popolare in Cina e in Vietnam, ha origine all'epoca della dinastia Tang (che ha guidato l'impero cinese dal 618 al 907) e si tiene durante il raccolto d'autunno, periodo di luna piena. Da qui il nome dell'opera: luna crescente. Il culmine delle celebrazioni è avvenuto il 19 settembre, notte della vigilia della luna piena, quando centinaia di persone si sono riunite portando con sé lanterne di carta, ammirando i giochi di luce dell'installazione e assaggiando la torta di luna, un dolce diventato tipico intorno al 1300 che contiene al suo interno un uovo intero il cui tuorlo, neanche a dirlo, rappresenta la luna piena.