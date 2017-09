Lunga vita alle turbine d’Inghilterra

Dopo la chiusura degli impianti nucleari, il sole e il vento illuminano il Regno Unito. I dati forniti dall’organizzazione ambientalista Weather Energy, pubblicati nel rapporto del Wwf, dimostrano che solo nello scorso ottobre le turbine eoliche hanno generato 982,8 megawattora (MWh), un’energia sufficiente per alimentare 3,045 milioni di case nel Regno Unito. Paese in cui il 29,8 per cento dell’energia prodotta da settembre proviene da fonti rinnovabili, un dato in aumento seppur ancora inferiore al 34.4 per cento ottenuto dal nucleare e dai combustibili fossili.

© Jeff J Mitchell/Getty Images

In un contesto in cui per ogni GWh di elettricità prodotta o unità risparmiata si creano da 0,4 a 1,1 posti di lavoro, (

) le mire inglesi sono quelle di raggiungere l’efficienza energetica dalle rinnovabili, incentivando anche le rinnovabili termiche e la riduzione delle emissioni nei trasporti. Convertire la produzione energetica verso le fonti rinnovabili cura le ferite dell’impatto dell’uomo sul nostra pianeta e crea 10 volte più posti di lavoro, i green jobs. Tutti i benefici è la Gran Bretagna a toccarli con mano.