L’unico mezzo che non passa mai di moda è la bicicletta, la sua storia in un video

In un minuto, questo bellissimo video sull’evoluzione della bicicletta riesce a darci il senso del potere di uno dei mezzi di trasporto che, pur cambiando nei materiali e nella forma, è rimasto sempre uguale a sé stesso. E per questo non passerà mai di moda.