Lykke Li – Wounded Rhymes

Suoni di batteria sconquassanti. Ritmiche marcate da due, tre, quattro percussioni. Un organo da fine del mondo. Una voce fragile e tormentata che canta d'amore in modo seducente e ossessivo. «Link Wray più Ethiopiques più le Shangri-Las». Lei si chiama Lykke Li, 25 anni, svedese, acclamata oltre misura per l'esordio acerbo di tre anni fa, Youth Novels. Questo Wounded Rhymes è meglio, molto meglio. Sta nella terra di nessuno fra pop, canzone d'autore e underground. Spiazza e piace a tutti, da Pitchfork a Vanity Fair. Lei è brava, ma soprattutto originale. Scrive testi evocando un mondo d'afflizioni sentimentali che non è niente di nuovo, ma che risuona in modo inusuale carico com'è di una femminilità esuberante. «Sono la tua prostituta», canta in Get Some su un ritmo impressionante che potrebbe avere inventato Bo Diddley dopo un giro con le ragazze di Grindhouse. Anche Sadness Is A Blessing è spiazzante, ma in un'altra maniera: è un pezzo da girl group anni 60, col suo candore melodico usato per affermare che «la tristezza è una benedizione». Wounded Rhymes è eloquente sia quando sbatte in faccia strati di suoni, sia quando sembra cantato e suonato sulla Luna. I cori sono di Mariam Wallentin di Wilbirds & Peacedrums, il make up sonoro è firmato dal produttore Björn Yttling, quello di Peter Björn & John, anche co-autore di tutti i pezzi: è bravissimo nell'architettare timbriche inusuali e suoni distorti, cavando da strumenti tradizionali ambientazioni sonore vivide, stranianti. E modernissime. Claudio Todesco