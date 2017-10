M-Kopa solar, la prima tv digitale e rinnovabile del Kenya

Un televisore da 16 pollici, una torcia, due lampade a basso consumo, un caricabatterie per telefono cellulare, una radio e un pannello solare da 8 watt: è il contenuto del kit distribuito ai suoi clienti dalla startup M-Kopa solar, in lingua swahili "prendere in prestito dal Sole”. Il tutto alimentato, rigorosamente, dall’energia solare.

Accesso all'energia, pulita, per tutti

Great to be back in Bondo visiting some great @mkopasolar customers today. #maendeleonileo pic.twitter.com/Au7vbg6ys1 — jessemoore (@jessemoore) 9 marzo 2016

Le rinnovabili al servizio della comunicazione