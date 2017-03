Ma il biodiesel … come va?

Il biodiesel è l'unica fonte di energia rinnovabile in forma liquida effettivamente disponibile (anche in questo momento) sul mercato. Viene ottenuto dalla raffinazione di oli vegetali di colza, soia o girasole, e può essere utilizzato da subito puro o in miscela come combustibile in sostituzione del gasolio tradizionale sia nel settore dei trasporti e sia per il riscaldamento senza modificare motori o caldaie. L'uso del biodiesel, in particolare per autotrazione, ha il pregio di eliminare del tutto l'emissione di residui di zolfo (che ricordiamo essere causa principale delle piogge acide), di diminuire notevolmente (85%) i composti aromatici (causa principale dei problemi cancerogeni) e ridurre dal 20 al 60% le pericolose polveri sottili PM10 o particolato, che rappresentano in questo momento la principale causa di inquinamento nelle nostre città. Per quello che riguarda la CO2, essendoci nel motore una combustione, non sono eliminate ma possono essere compensate dalla quantità di anidride carbonica assorbita dalla pianta durante la sua fase di crescita. In particolare dei dati di uno studio francese evidenziano come confrontando la produzione di CO2 emessa durante tutto il ciclo del biodiesel con quella del gasolio tradizionale, si avrebbe una riduzione di 2,5 Kg di anidride carbonica per ogni Kg di gasolio sostituito. Il biodiesel, insieme all'altro biocarburante, il bioetanolo, potrebbe garantire il 10% del consumo di carburante legato al sistema "trasporto". Non può soddisfare invece tutta la domanda di carburante perché non basterebbe in questo caso mettere a coltura di colza e girasole tutto il territorio italiano. Pur essendo un carburante ecologico in Italia è praticamente inesistente. Le colpe sono molte ma forse non si sbaglia se si individua la principale, nella sua irrisoria defiscalizzazione... Spieghiamoci meglio: il biodiesel ha un costo industriale alla produzione superiore al gasolio, per renderlo competitivo dal punto di vista commerciale, e quindi attraente nei confronti dei distributori e degli automobilisti, dovrebbe essere esente da accisa (defiscalizzato). In Italia purtroppo il quantitativo defiscalizzato è stato nell'ultima Finanziaria ridotto da 300.000 a 200.000 tonnellate (in Francia sono 500.000). Il risultato? Le industrie che producono biodiesel sono "costrette" a venderlo alle società petrolifere che così lo miscelano come lubrificante a basso costo con il gasolio tradizionale. Si assiste, grazie anche all'amplificazione mediatica, a una corsa all'acquisto nei supermercati di olio di colza (dal quale il biodiesel viene ottenuto) da utilizzare come surrogato del gasolio. Questa cosa è da evitare per due motivi. Il primo: l'olio di colza non può essere utilizzato in tutti i motori a gasolio, ma solo in quelli più vecchi (anni 70 e primi anni 80). Negli altri può provocare seri problemi agli iniettori e alle pompe. Il secondo: utilizzando l'olio di colza si commette il reato di evasione di imposta relativa ai carburanti. Cosa fare allora? Aspettare che il biodiesel venga maggiormente defiscalizzato ma anche che tutte le case automobilistiche ne consentano l'uso sulle loro autovetture senza far decadere la garanzia. Oppure... andare a far rifornimento nell'unico (in Germania sono 2000) impianto stradale attualmente aperto in Italia, a Tortona, in provincia di Alessandria... Alessandro Marchetti Tricamo