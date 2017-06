Ma l’omeopatia funziona o no?

I ricercatori dello studio in oggetto hanno pubblicato un articolo nel quale concludono: "Ci sono deboli evidenze per uno specifico effetto dei rimedi omeopatici, ma forti evidenze per gli specifici effetti degli interventi convenzionali. Questo risultato è compatibile con la nozione che gli effetti clinici dell'omeopatia siano effetti placebo".

Omeopatia e medicina convenzionale

I punti d'accordo

Medicina e cultura

Effetto placebo?

del dottor Pier Luigi Lattuada, medico psicoterapeuta, direttore medico Clinica olistica LifeGate