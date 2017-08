Maggio e giugno: raccolta di erbe

L'ortica è diffusa un po' ovunque nei terreni ricchi di sostanze azotate. La raccolta riguarda, l'intera porzione aerea 10 cm sopra il terreno avendo cura di proteggere le mani dai peli urticanti. I mazzi possono essere essiccati all'ombra in luoghi ben areati, ma è anche possibile usare le foglie fresche in cucina, in minestre o frittate. Ha proprietà diuretiche, leggermente ipoglicemizzanti e antinfiammatorie utili nelle prostatiti. L'equiseto o coda cavallina invece richiede proprio la decozione perchè sia possibile estrarne i silicati, calcio e magnesio di cui è particolarmente ricco. E'abbondantemente diffuso nei luoghi umidi ed è facilmente riconoscibili perchè non possiede vere e proprie foglie, ma guaine aderenti al fusto inconsuetamente duro. Vive per lo più in colonie numerose. Ha azione diuretica, antinfiammatoria del tessuto connettivo e remineralizzante. Elena Giusti Erborista