Magna via francigena, 160 km di sentieri antichi per attraversare la Sicilia

Un cammino per tutti che conta nove tappe, quasi 160 chilometri di sentieri – strade bianche o provinciali poco trafficate – e una media di 20-25 chilometri a tratta: la Magna via francigena è il modo più naturale per attraversare la Sicilia. Come si faceva una volta, camminando e godendo di ogni attimo e ogni chilometro. Da Palermo ad Agrigento un'esperienza unica che è ben raccontata da questo video realizzato da Leonardo Ofria e Marco Nicontra di Avenir.

Magna via francigena, il cammino che attraversa l'isola

Le tappe della Magna via francigena