Mais e garofani geneticamente modificati bocciati dal Parlamento europeo

Con 426 voti a favore, 202 contrari e 33 astenuti il Parlamento europeo, riunito a Strasburgo, ha bocciato due risoluzioni della Commissione europea per autorizzare l’importazione, la distribuzione e la vendita al dettaglio di mais e garofani geneticamente modificati. Il Parlamento ha chiesto alla Commissione di ritirare le sue autorizzazioni, sottolineando di non voler incoraggiare "l'utilizzo a livello mondiale di un farmaco per il diabete come erbicida" e di una sostanza "probabilmente cancerogena". Le critiche mosse dal Parlamento riguardano la resistenza del garofano Dianthus caryophyllus L. alle sulfoniluree, sostanze normalmente utilizzate nei farmaci per la cura del diabete di tipo 2, ma che nel caso dei garofani vengono utilizzate come erbicidi.