Cibo, piacere o necessità? Ecco cosa cambiare!

Cibo, piacere o necessità? La guida indispensabile per comprendere e correggere il nostro rapporto con il cibo. L'alimentazione non risponde solo alle necessità del nostro organismo, ma è anche, forse soprattutto oggi, un soddisfacimento psicologico, emotivo e una forma di compensazione: perché alcuni alimenti ci attraggono irresistibilmente, mentre altri ci respingono? I nostri rapporti disturbati con i cibi sono l'argomento di questo libro. L'appetito: una questione, anche, di testa. Dolce o salato, bollente o tiepido, ben cotto o appena scottato: le ragioni di una preferenza. Predilezioni e idiosincrasie: i bisogni fisici e psicologici che le determinano. Le "voglie" improvvise: che cosa significano, come "saziarle". Troppo o troppo poco: i disturbi dell'alimentazione (bulimia e anoressia). Come trovare il giusto equilibrio tra la pancia e la testa. L'alimentazione dei bambini: inappetenza ed eccessiva selettività.