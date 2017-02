A Manchester 3 milioni di alberi in 25 anni

Son più di 100mila gli alberi piantumati fino ad oggi. Alberi da frutto, filari lungo le strade, piccoli boschi che cresceranno rendendo più verde la Contea di Manchester, Uk. Ma l'obiettivo di City of Trees è estremamente più ambizioso: piantare 3 milioni di alberi in 25 anni. Il progetto, nato da un'idea di Tony Hothersall, è oggi attivo in tutta l'area metropolitana e coinvolge decine di volontari e di partner. In questo modo si sta creando un vero movimento con lo scopo di cambiare volto alla città.

Più alberi più aria pulita

Gli alberi nelle scuole