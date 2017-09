Manchester United – Juventus si gioca col vento

La nuova iniziativa 'Sustainability In Sport' viene presentata all'Old Trafford durante il match d'addio al calcio di Gary Neville, il 24 maggio, tra Manchester United e Juventus.

Tutta l'elettricità usata nello stadio durante la partita è coperta dall'energia pulita fornita dalle 52 turbine eoliche di Ecotricity, una delle più grandi aziende elettriche inglesi. I giornali inglesi scrivono che è la prima partita interamente "wind-powered".

Sustainability In Sport è un progetto firmato da Gary Neville e da Dale Vince, fondatore di Ecotricity. L'obiettivo è fornire una serie di informazioni e di materiali agli organizzatori di eventi sportivi per spingerli ad adottare tecnologie sostenibili, energia pulita ed ecoefficienti.

"Negli ultimi anni io e la mia famiglia ci siamo sempre più riconosciuti - ha affermato Neville - negli inviti a diventare più responsabili, e ridurre consumi e impatto ambientale. Comincio ad assicurarmi energia eolica per la mia nuova casa, per proseguire in questo percorso".

"Credo che lo sport possa superare tutti i confini e giocare un ruolo significativo nella vita di molte persone - conclude il calciatore -. Dal mio punto di vista, in vent'anni di carriera, ho potuto osservare l'influenza della sport su molti altri settori, accorgendomi che quando lo sport si incontra con la società accade sempre qualcosa di positivo".

Ecotricity è la prima azienda energetica nel campo delle rinnovabili a siglare un accordo con un grande sportivo. "E' una nuova frontiera e una nuova audience - ha dichiarato il CEO Dale Vince - e insieme con Gary vogliamo dare vita a molti eventi, magari alimentati da turbine eoliche in piccola scala".

Il match è trasmesso in Inghilterra su Sky Sports alle 19:00, in Italia su Juventus Channel alle 23:00 con un lungo prepartita dalle 20:00. Un interessante match anche per il messaggio di Ecotricity.