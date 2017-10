Il bello di mangiare a colori

La verdura e la frutta vivacemente colorate non sono soltanto belle da vedere: i colori indicano la presenza di sostanze preziose, utili per proteggere l'organismo dalle malattie e per migliorare la qualità della vita. Arancione: il bel colore acceso di carote, zucca, melone e albicocche indica la presenza di betacarotene, sostanza che stimola il sistema immunitario, protegge dai tumori, facilita l'abbronzatura proteggendo la pelle dagli effetti nocivi delle radiazioni solari. Il betacarotene si assimila meglio se associato a dei grassi: condite la vostra insalata di carote con del buon olio extra vergine di oliva, e aggiungete alla macedonia di albicocche anche qualche mandorla o qualche nocciola, ricche di grassi benefici. Rosso: il rosso dei pomodori e dell'anguria, ma anche il rosa del pompelmo rosa, sono dovuti al licopene, potente antitumorale. Anche il licopene va associato a dei grassi, e inoltre viene reso più biodisponibile da una breve cottura: niente di meglio di un bel piatto di spaghetti con un sugo di pomodoro fresco appena scottato. Verde: le verdure verde scuro come bietole, spinaci, catalogna, cavolo nero, cime di rapa, prezzemolo e così via sono una miniera di clorofilla, che purifica il sangue, e di betacarotene; i broccoli verdi sono ricchi di indoli antitumorali. Ricordate che i broccoli sono deliziosi anche crudi, tagliati sottili, in pinzimonio o in insalata mista. Viola: il violetto intenso dei mirtilli, ma anche delle melanzane, dell'uva nera e delle cipolle rosse significano una presenza di antociani, preziosi per la loro capacità di irrobustire e rendere elastici i capillari, migliorando la circolazione superficiale. Non fatevi quindi mancare questi vegetali se avete problemi come gambe gonfie, vene varicose, couperose.