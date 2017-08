Gravidanza, mangiare per proteggere la vita

In gravidanza il sangue materno, mediante la placenta, fornisce al feto gli elementi nutritivi per svilupparsi: da qui l'importanza di nutrirsi con cognizione di causa, raddoppiando l'attenzione a ciò che si mette nel piatto. La donna incinta costruisce nuovi tessuti, la logica vuole che consumi una maggior quantità di proteine, con un costo proteico totale stimato di circa 900 grammi. Non è certo necessario mangiare carne ogni giorno, ma sostituirla vantaggiosamente con pesce, uova, legumi, prodotti lattiero-caseari. E' ormai dimostrato come donne vegetariane, per la maggior consapevolezza con cui si nutrono, riescano ad arrivare ad un regime alimentare più equilibrato per loro e per il loro bambino rispetto a donne alimentate con diete convenzionali. I glucidi sono il carburante essenziale del nostro organismo e costituiscono un alimento vitale per il feto, che gode di mezzi efficaci per sottrarre glucosio alla madre. La donna incinta ha quindi interesse nello scegliere zuccheri complessi o lenti, preferendo cereali integrali, miniere di vitamine del gruppo B, di minerali e fibre: nella sua dieta giornaliera non dovrà mancare una volta al giorno un piatto principale di pasta, alternata a riso, farro, orzo, da cucinare seguendo il proprio gusto e le voglie del momento, così come è importante la presenza del pane nell'altro pasto, magari sbizzarrendosi alla ricerca di quelli mai assaggiati prima fra i numerosi in commercio. Per quanto riguarda i lipidi non esiste una raccomandazione "ufficiale" riguardo alla quantità ottimale nell'alimentazione della donna in attesa. Ciò non significa che il loro ruolo durante la gravidanza sia trascurabile, anzi si è dimostrato che gli acidi grassi condizionano la struttura e il funzionamento delle membrane del cervello del bambino. Sono senz'altro da preferire l'olio di soia, ricco di acido linolenico, l'olio di girasole, ricco di acido linoleico, e l'olio di oliva, la cui attività nella sintesi delle prostaglandine sembra avere un ruolo attivo nell'accelerare il parto. Anna Paioncini