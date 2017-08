digitopressione

La digitopressione è un antichissimo metodo di cura che si propone di agire sui punti di agopuntura detti tsubo mediante la pressione delle dita, evitando così di servirsi degli aghi. Lo shiatsu o il cosiddetto micromassaggio cinese la utilizzano per equilibrare il flusso dell'energia nei meridiani e negli organi interni. Come per l'agopuntura, la base teorica di riferimento è la medicina tradizionale cinese, cui la digitopressione ricorre per la scelta dei punti da trattare nelle diverse problematiche o patologie. Si tratta di una tecnica assolutamente indolore e non invasiva, che può essere praticata da chiunque ne conosca i presupposti e si presta molto bene anche come rimedio di soccorso per alcuni malesseri: nausea da viaggio, svenimento, mal di testa, epistassi, singhiozzo. Il terapeuta specializzato interviene in ausilio e non in antitesi con i metodi della medicina occidentale classica, personalizzando sempre la cura in base alle problematiche e caratteristiche del paziente. Praticata a livello specialistico la digitopressione è indicata: