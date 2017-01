Manolo Blahnik a Milano. ‘The art of shoes’ e l’alchimia magica delle scarpe

La mostra 'Manolo Blahnik. The art of shoes' a Palazzo Morando è ricchissima. Nelle splendide sale della casa museo-milanese sono da oggi esposti 212 modelli e 80 disegni di questo notissimo stilista che celebra 46 anni di attività. Sono occorsi due anni di organizzazione per allestirla, tra ricerca e riordino di esemplari, prototipi e disegni originali e adunata di tutti i permessi (perfino la Soprintendenza deve aver dovuto dare un parere, date le caratteristiche di Palazzo Morando). L’esposizione, aperta da oggi in via Sant’Andrea, approderà poi all’Hermitage di San Pietroburgo, a Praga, a Madrid e in Canada. Si parte dai modelli del 1971 fino a modelli attuali creati con Rihanna. La mostra copre gran parte della superficie del palazzo storico al primo piano, ed è disposta con una cura tale che sembra sia nata qui, in questa residenza del XVIII secolo — secolo che lo stilista ama particolarmente, peraltro.

Il connubio tra arte, moda e artigianato (lombardo)

Gli elementi dell’alchimia di Manolo Blahnik

Le forme e i materiali del lusso