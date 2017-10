Manteniamo l’equilibrio idrico

In estate è facile perdere l'equilibrio idrico. Il caldo estivo comporta un aumento notevole della sudorazione e una perdita di questo liquido ipotonico, che contiene sali minerali (sodio, potassio, cloro, magnesio) e altre sostanze (rame, ferro,bibite, vitamine, ormoni, urea, creatina, aminoacidi, acido lattico, glucosio). Se poi si fanno attività fisiche impegnative e continue nel tempo occorre tener presenti una serie di regole per evitare fenomeni di disidratazione molto pericolosi, tanto da comportare in tempi brevi anche la morte. Se il sudore perso non è superiore a due litri, nell'arco di diverse ore, il reintegro dei sali minerali avviene tramite una normale alimentazione ricca di frutta e verdura e non è necessario ricorrere a integratori o a bibite particolari. Cosa fare per mantenere un corretto equilibrio? In previsione di attività fisica intensa, l'eccessiva perdita di liquidi si può prevenire bevendo circa mezzo litro d'acqua a piccoli sorsi, nell'ora precedente l'inizio dell'attività. Bisogna sempre tener presente che non si beve solo per dissetarsi, ma anche per reidratare l'organismo. Quindi, non abbandonarsi al puro istinto, ma cercare di bere più di quanto se ne senta bisogno, soprattutto nei periodi di caldo. La sete infatti si instaura in ritardo rispetto a una parziale disidratazione. Se le perdite sono inferiori a circa due litri, basta bere solo acqua (non particolarmente fredda, 4-10°) e non gassata, perché l'anidride carbonica provoca problemi gastro-intestinali. Se invece la sudorazione è molto abbondante con perdite superiori, occorre reintegrare i sali minerali mediante bevande ipotoniche che vengono assorbite più rapidamente e dovrebbero contenere anche piccole quantità glucosio (max 3%), utile all'assorbimento, e alla reintegrazione delle scorte energetiche. Cosa non fare Non ha senso assumere bevande con maggiori quantità di zucchero, la risposta insulinica, infatti sarebbe dannosa alla prestazione. La stessa considerazione vale per le bevande contenenti proteine o aminoacidi, molecole che affaticherebbero i reni senza portare alcun reale beneficio. Questi prodotti hanno senso per atleti di discipline faticose in cui non è possibile fare un pasto regolare per molte ore. Va evitata anche l'assunzione di bevande ipertoniche (che si ottengono sciogliendo specifici preparati in bustine). Un errore commesso nella convinzione di reintegrare in modo più efficace le perdite o per migliorare la gradevolezza della bevanda. In realtà si ottiene l'effetto opposto, l'assorbimento della bevanda è minore perchè innescano un "richiamo" di liquidi nell'intestino, aggravando la disidratazione. Infine, è bene ricordare che assumere quantità eccessive di caffè e tè è sbagliato. Queste bevande hanno qualità diuretiche, e il fatto di eliminare altri liquidi tramite l'urina non fa che aggravare la possibile disidratazione. Francesco Aleo