Marco Columbro: “No al melone di Natale…”

Nel 1991 Columbro hai pubblicato un libro, 'Mangiamoci su'. Una delle frasi simbolo del libro è: "riscopriamo il piacere del cibo in armonia con il ritmo della natura". Il melone di Natale, è un'assurdità. Lo scrivevo già dieci anni fa! Per essere in sintonia col ritmo della natura è necessario riscoprire il piacere di aspettare i frutti che arriveranno, l'attesa del momento, della giusta stagione. Perché attendere l'arrivo delle fragole deve essere una privazione? Bisogna vivere il desiderio pregustandolo con piacere: "che bello, tra poco sarà tempo di fragole"... Oggi invece siamo abituati ad avere anche le fragole d'inverno, forzate, drogate. La cucina, la gastronomia, che rappresentano l'anima del popolo, sono appiattite e omologate. Oggi c'è quella che si può chiamare una disgregazione. L'omologazione della gastronomia appiattisce la cultura. Dobbiamo distruggere questa cattiva abitudine per la nostra salute, e per salvaguardare l'ambiente. Qual è stato il percorso che ti ha portato a maturare questa sensibilità? Ho provato l'esperienza del digiuno nel 1982, con Mercedes Salimei - che per me è stata maestra spirituale. Ho digiunato dieci giorni. Sappiamo che dobbiamo mangiare per vivere: ho scoperto che se non mangi per dieci giorni non muori. È importante saperlo. L'esperienza del digiuno è spirituale, è la dilatazione della coscienza e dei sensi. Si entra in contatto con i corpi sottili. Nella storia della civiltà, da sempre, i maestri, gli sciamani prima di ogni pratica "magica" - e per magica intendo legata alla magia della natura - digiunavano, per purificarsi. Per operare con gli elementi della natura, senza il peso della materia. Dopo questa esperienza di consapevolezza, ho maturato uno stile di vita alimentare sano e naturale, in una parola: biologico. Biologico è fondamentale perché fa bene all'uomo, e anche all'ambiente. E ho voluto parlarne e diffondere il mio messaggio. Parlandone con i medici dell'ADRIA (Associazione di Ricerca Intolleranze Alimentari, n.d.r.) abbiamo voluto scrivere un libro sulle distorsioni mentali legate all'alimentazione e abbiamo voluto offrire spunti di riflessione utili per superarle. Il libro ha venduto subito 20mila copie, e di recente lo abbiamo ripubblicato con un piccolo editore, Amrita. È un libro evergreen, un messaggio che non invecchia mai e che anzi oggi è sempre più attuale. Tu sei nato artisticamente in teatro, e hai raggiunto il successo con la TV. Hai pensato se e come proporre le tue intime convinzioni in chiave spettacolo? Sto studiando da anni un programma televisivo sulla nascita dell'uomo e della civiltà, sulla paleoarcheologia, l'archeologia segreta, sul contatto con gli extraterrestri e con altre entità, e sui temi dell'ambiente, bioarchitettura, agricoltura biologica, e naturalmente di spiritualità. Si chiamerà tra "Cielo e Terra"... tra cielo e terra c'è l'uomo. Dieci anni fa avevo già proposto un tema del genere, ma non l'hanno accettato; forse non era tempo. E non ho voluto forzare, non bisogna mai insistere se il momento non è maturo. Ho aspettato. Forse oggi è arrivato il momento giusto per realizzare il mio progetto. Così le tue aspirazioni, le emozioni, le idee si tradurranno in realtà mediatica. Però sei già riuscito a tradurle in realtà concreta, in Toscana... Locanda Vesuna, un'antica dimora ristrutturata. Da dieci anni cercavo questo posto battendo a tappeto la Toscana. L'ho trovato al ritorno da un viaggio in India. È splendido. All'inizio pensavo potesse essere la mia casa. Poi, così bella, così grande, ho voluto condividerla, facendone un albergo, un luogo d'accoglienza. Ci sono voluti tre anni e mezzo di ristrutturazione, in bioedilizia, il progetto è stato curato da una mia cara amica, l'arch. Silvia Pietta, recuperando le antiche pietre e rispettando la struttura originale. Oggi è un luogo sano, per mangiare sano e stare a contatto con la natura. Ci sono alcune pietre murali che contengono tracce di antichi fossili di conchiglie, e l'acqua è solo fresca acqua di fonte, che viene arricchita ed energizzata con il metodo naturale Johann Grander: l'acqua è viva, il cibo è vivo perché il nostro orto è biologico. Utilizziamo anche le piante aromatiche spontanee, abbiamo un'insalata rustica croccante e carnosa e una pianta che ricorda la borragine che usiamo per il ripieno dei nostri tortelli... E poi corsi, organizzati da noi oppure che ospiteremo, naturalmente su temi affini alle nostre idee. Poi c'è un... pensiero sottile... l'Accademia di ricerca delle energie sottili, un centro di "rieducazione" per recuperare una sensibilità che abbiamo dimenticato... La conclusione dei lavori di ristrutturazione di Locanda Vesuna s'è sovrapposta all'incidente che ti ha colpito... Come hai vissuto la coincidenza? Non esistono le coincidenze. La contemporaneità di questi due eventi mi ha dato il modo, il luogo e la consapevolezza per ripartire, e riprendere in mano la mia vita. Paola Magni e Stefano Carnazzi