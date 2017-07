Marco Fabi: il cantautore sulle nuvole

E' arrivato su LifeGate Radio "Solo Le Nuvole", il nuovo singolo di Marco Fabi. In attesa dell'uscita del prossimo album (previsto per l'autunno), il songwriter romano, tra i preferiti di LIfeGate, torna sulle scene con un prezioso "duetto" insieme ai Quintorigo. La band ha anche curato l'arrangiamento di "Solo Le Nuvole" impreziosendola alla sua maniera e dandogli un gusto eccentrico e assai accattivante. "L'idea di fare qualcosa con i Quintorigo covava in me da tempo", dice Marco, "li ho sempre ammirati. Apprezzo le loro doti di musicisti e performer così come l'originalità e il gusto dei loro arrangiamenti. Ma, soprattutto, stimo le loro scelte artistiche dettate da uno sconfinato amore per la musica e da un'etica artistica e professionale fuori dal comune". Risponde Valentino Bianchi dei Quintorigo "Da tempo tendiamo a rifiutare collaborazioni con altri artisti, questa dunque è stata una piacevole eccezione che ci siamo concessi. Marco sa scrivere in maniera originale e mostra uno spiccato gusto per la melodia. Arrangiare una sua composizione è stato semplice e complesso al tempo stesso: la sua estetica si avvicina alla nostra (sperimentale e contaminata). Ci auguriamo che questo approccio artistico ed umano, abbia un duraturo seguito." Dietro "Solo le nuvole" la consapevolezza che il mondo attorno sta perdendo "sogni e dignità" e che il tentativo di seguire stereotipi e omologazione rischia di lasciare tutti coinvolti in una solitudine senza scampo al di sopra della quale "...restano - appunto - solo le nuvole..."