Archeologia a Pantelleria

Situata in una posizione strategica nell'antichità, Pantelleria si vedeva passare vicino tutte le navi che commerciavano tra Roma, il Nordafrica e la Grecia. Testimoni di questa situazione sono le numerosissime anfore di diversi tipi sparse nel mare davanti all'isola, a una profondità tra i 18 e i 106 metri, in un'area di migliaia di metri quadrati. Oltre a queste anfore greco-italiche e romane sono state trovate recentemente quattro resti lignei appartenenti presumibilmente al paramezzale di una nave da carico punica. Tutti questi resti, più o meno sepolti dalla sabbia e dal fango, sono testimoni di antichi naufragi. Un po' per frenare l'attività illegale di sub "arraffoni"e un po' per sfruttare le risorse naturali e caratteristiche del posto, la soprintendenza archeologica insieme all'esperto in archeologia subacquea Marco Chioffi sono intervenuti con una singolare iniziativa: hanno realizzato a Cala Gadir, nella parte nordest dell'isola, un percorso archeologico sottomarino accessibile al pubblico e percorribile durante tutto l'anno. Un'ordinanza a tutela del sito archeologico emessa dalla Capitaneria del porto dovrebbe dare ulteriori garanzie riguardo il rispetto verso il luogo. Per fare questo percorso sottomarino è necessario rivolgersi a uno dei diving locali autorizzati. Sotto la loro guida (obbligatoria) si può fare quest'immersione lunga circa 400 m e visitare i resti delle navi e una trentina di anfore che giacciono da più di 2000 anni sul fondo marino. Sono rimasti nella stessa posizione in cui sono state trovate, l'unico intervento da parte degli archeologi è stato una pulizia "soft" delle superfici e la collocazione di un cartellino di identificazione davanti a ogni reperto. Oltre queste testimonianze emozionanti di vite passate ci si muove tra la bellissima fauna e flora del mare intorno a Pantelleria. L'attrezzatura per l'immersione viene, su richiesta, fornita sul luogo. Numeri telefonici di alcuni centri "diving" autorizzati: Centro Immersione Pantelleria: 0923 918191 Aqua Sub: 339 2159530, 0923 916535 Cala Levante: 368 7552652, 0923 915174 Dive-X: 0923 912403, 360 953797, 339 1051878 Green Divers: 0923 911217/918209, 339 2279724, 339 6466504

Rita Imwinkelried In collaborazione con Dr. Marco E. Chioffi, archeologo, promotore e coordinatore delle attività svolte.