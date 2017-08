Margot Wallstrom, funzionaria anticonformista

A 49 anni la svedese Margot Wallstrom ha passato gran parte della sua vita a fare politica. Tra l'altro è stata ministro della cultura e ministro per gli affari sociali. Nel 1999 l'Europarlamento l'ha eletta come commissario europeo all'ambiente. Da allora si batte per un ambiente più pulito e per il rispetto delle leggi già esistenti con impegno e creatività, il grigiore burocratico non fa per lei. Ha sorpreso tutti quando in piena discussione per la stesura del documento Reach (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) si è presentata davanti a una platea pubblica con l'analisi del proprio sangue: sono state trovate 28 sostanze tossiche, tra queste il Ddt, un pesticida che dal 1983 è vietato in Europa. La discussione su quale sostanze chimiche vietare è tutt'oggi in corso. Da una parte l'industria pensa all'economia, dall'altra parte il commissario dell'ambiente cerca di salvaguardare la salute di persone e animali. Il tossicologo Vyvyan Howard che presentava i risultati del test della Wallstrom diceva che le 28 sostanze tossiche trovate nel sangue sono la media nella situazione di oggi, ma che i livelli di tossicità erano da due a tre volte più alti prima che avesse avuto i suoi due figli. Con l'allattamento molte sostanze chimiche presenti nella madre si trasfericono sul bambino. Con questa recente azione, Wallstrom ha segnalato una delle priorità nel suo lavoro: tenere conto e lavorare sull'interazione tra la qualità dell'ambiente e la salute. Il cambiamento climatico con il protocollo di Kyoto, la preservazione della biodiversità e i rifiuti sono gli altri tre punti su cui sta focalizzando l'attenzione. Rita Imwinkelried