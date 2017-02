Marijuana legalizzata in Colorado e Washington

Gli elettori degli stati di Washington e del Colorado hanno detto sì alla legalizzazione della marijuana per uso ricreativo, votando ai referendum statali contestuali alle elezioni presidenziali. "L'importanza di questi eventi non può essere sottovalutata - ha già dichiarato l'organizzazione Usa per la legalizzazione della marijuana Norml - perché, per la prima volta nella storia, due stati si pronunciano a favore della regolamentazione della vendita agli adulti e dell'uso di cannabis". A novembre 2010 in Californa, nel corso delle elelezioni mid-term, era stata bocciata un'analoga proposta.

È solo l'inizio della battaglia

I casi di Washington e Colorado