“Holding the milk” nella patria del Barolo. Marina Abramović ospite di Ceretto ad Alba

È davvero meritevole l’attività promossa da Ceretto, produttrice di amatissime etichette di Barolo, che ha coinvolto in questi giorni l'artista serbo-statunitense Marina Abramović. L'installazione “Holding the milk” (in concomitanza con l'annuale fiera del tartufo, imperdibile per gli amanti del genere ) è visitabile ad Alba fino al 12 novembre. L’artista è stata innanzitutto protagonista nel pomeriggio del 29 settembre al Teatro Sociale Giorgio Busca della cittadina langarola, parlando del proprio lavoro e rispondendo alle domande del pubblico. A promuovere e finanziare l'evento la famiglia Ceretto, storicamente legata al Barolo e, da molti anni, anche all’arte.

Marina Abramović espone ad Alba grazie alla famiglia Ceretto

La differenza tra teatro e performance secondo Marina Abramović

È interessantissima la strada da anni intrapresa da Ceretto di promozione dell'arte contemporanea

L’opera Holding the Milk rimane esposta al coro della Maddalena fino al 12 novembre (ingresso libero e gratuito da martedì a venerdì dalle ore 15 alle ore 18, sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 18).