Oroscopo finanziario marzo 2013

I quattro pianeti formano orbite positive con Plutone in capricorno e Saturno in scorpione, i quali tra loro formano aspetto positivo. Queste orbite possono tradursi concretamente con l'avvio di progetti economici che rendono positivi gli indici di borsa: certo, possono verificarsi ancora per marzo correzioni importanti (indici che di nuovo scendono in negativo), ma successivamente si recuperano in positivo i livelli precedentemente raggiunti. L'indice americano Dow Jones, ad esempio, potrebbe superare i livelli raggiunti a febbraio. In marzo, anche se lentamente, le scelte economiche sono direzionate per risolvere dove maggiormente esistono problemi, grazie a scambi tra nazioni proficui sia per idee sia per risoluzioni commerciali. Marte entra in ariete il 13 marzo, e con l'ingresso della primavera il 21 marzo anche il Sole e Venere entrano in ariete, lo scenario astrologico cambia radicalmente, l'ariete ama combattere e confrontarsi in piazza, non come il timido pesci. Marte formerà un'importante aspetto di congiunzione ad Urano e negativo con Plutone, questa orbita consiste nel perdurare in orientamenti economici ormai granitici, che magari nel passato hanno creato nella loro applicazione stabilità e concretezza, ma nell'oggi nuove idee devono subentrare. Non sarà facile da applicare, ma è un orientamento destinato a concretizzarsi per portare aria nuova, come può far ben sperare, la ripresa positiva in orbita larga tra Saturno-Nettuno che avviene a marzo. Nel grafico della Repubblica Italiana da metà marzo cominciano ad aprirsi o determinare scelte che portano un po' di positività e respiro. Plutone in transito nella casa seconda, che è quella delle banche, in cattivo aspetto con la Luna nera posizionata in prima casa (immagine che si dà agli altri) invece segnala scandali che non vengono risolti o ancor peggio nuovi scandali.