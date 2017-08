Maschera fai da te:

Maschera nutriente per tutti i tipi di pelle Ingredienti: 1 tuorlo d'uovo olio spremuto a freddo q.b. alcune gocce di succo di limone 1 presa di sale Preparazione: frullare oppure sbattere energicamente con una forchetta il tuorlo. Aggiungere molto gradualmente l'olio, sbattendo sempre fino ad ottenere una "maionese" della consistenza desiderata. Sciogliere il sale nel succo di limone e incorporarlo delicatamente, alla fine. Stendere in strato spesso su viso, collo, decolletè e mani e rimanere in posizione di riposo per 15-20 minuti. Togliere la maschera con una salvietta di carta, sciacquare con acqua tiepida, poi con acqua fredda, tamponare la pelle e applicare una crema idratante. Varianti Si può personalizzare la ricetta con la scelta dell'olio: olio di germe di grano o olio di mandorle dolci per pelle secca, delicata o rugosa; olio di jojoba per pelli grasse o acneiche. Effetti Il tuorlo e l'olio hanno funzione prettamente nutriente per la pelle. Il sale ha effetto levigante, il limone rinfrescante, purificante e schiarente. Gudrun Dalla Via