Massaggio benessere

Il massaggio permette alla nostra energia, bloccata, di fluire di nuovo liberamente. E' un metodo antico. Persino Ippocrate, nel V sec a.C. lo insegnava ai suoi discepoli. Pensiamoci, il massaggio è il primo metodo a cui ricorriamo quando ci fa male qualcosa. Naturalmente, senza pensarci, tocchiamo la parte che duole. La riflessologia plantare è un particolare tipo di massaggio poiché considera il piede come lo specchio del nostro corpo. Le diverse zone della pianta si collegano secondo questa disciplina a organi come l'intestino, lo stomaco, la vescica, i reni e i polmoni. Così per esempio al tallone corrispondono le ovaie, all'alluce la testa, alla caviglia il basso ventre. Andando a massaggiare queste zone del piede, il nostro corpo può trarre giovamento perché viene indotto a ritrovare l'equilibrio e la salute. Questo è un libro dal taglio essenziale e pratico. Utile a soddisfare curiosità sull'antica disciplina. E' un manuale introduttivo chiaro con numerose mappe che aiutano a capire dove intervenire in caso di malessere attraverso un metodo interessante ed alternativo. Da provare, per cercare di evitare i farmaci, spesso dannosi ed inutili.