Linfodrenaggio: Il massaggio linfodrenante e i suoi benefici e controindicazioni

La tecnica del linfodrenaggio nasce nel 1936 in Francia, ad opera del Dott. Vodder, dopo anni di studi teorici e sperimentali. I vasi linfatici sono molto delicati ed è per questo che occorre una tecnica molto particolare che non comporti l’uso della forza, ma movimenti docili, lenti, ritmici, armonici, mirati a ricreare l’equilibrio idrico nei tessuti.

Il sistema linfatico

Linfodrenaggio

Le basi del massaggio linfodrenante

Con la liberazione dei tessuti dal liquido interstiziale in eccesso si ottiene anche una migliore ossigenazione cellulare e un’accellerazione dei processi di filtrazione e riassorbimento a livello capillare e sanguigno. Il miglioramento del microcircolo viene sfruttato nel trattamento della cellulite, unitamente all’effetto antiedematoso. L’ideale è l’utilizzarlo come coadiuvante ai trattamenti di mesoterapia: praticato almeno uno o due giorni prima prepara la zona da trattare e successivamente, dopo uno/due giorni, permette al liquido iniettato di essere assorbito anche nelle zone circostanti.

Linfodrenaggio manuale

Benefici e controindicazioni