Massaggio per i bambini

Anche in Occidente il massaggio gode da alcuni anni di rinnovato interesse, e molti medici stanno progressivamente riscoprendo le virtù di questa antica disciplina come valido strumento di cura. Tra i molti paesi dell?Asia che hanno tradizioni mediche millenarie, la Tailandia è uno di quelli in cui si riscontra un?attenzione particolare nei confronti della massoterapia. La scuola di massaggio si è sviluppata nell'ambito della Medicina Tradizionale Thailandese, che viene praticata da più di 2500 anni; storicamente, questa Medicina affonda le proprie radici nella Medicina Ayurvedica originaria dell'India, e ha subìto evidenti influssi dalla Medicina Tradizionale Cinese. Una delle qualità più evidenti della scuola di massaggio thailandese è la semplicità. Gli strumenti di cui è dotata, oltre che risultare particolarmente validi, possono essere usati con facilità: non richiedono, infatti, specifiche conoscenze o studi approfonditi, ma basano molta della loro efficacia sulla sensibilità dell'operatoree sulla padronanza delle tecniche acquisita con la pratica regolare. Anche il massaggio per i bambini riflette questa caratteristica di semplicità, alla portata di tutti. I benefici arrecati dal massaggio sono numerosi e assai importanti, si notano progressivamente nel comportamento del bambino, con il passare degli anni. Sono fondamentalmente di due tipi: psicologici e fisici. I benefici psicologici sono caratterizzate da una minore aggressività, maggiore autostima, maggiore sicurezza in sè, maggiore capacità di relazione con gli altri. I benefici fisici sono innumerevoli, dallo stimolare il sistema nervoso, favorendo uno sviluppo delle funzioni vitali, al miglioramento di disturbi come stitichezza, incontinenza, insonnia, singhiozzo, nausea. Le tecniche thailandesi specifiche per bambini possono essere praticate dopo il primo mese di vita e utilizzate fino al compimento di 11-12 anni di età. Dai 12 anni in poi si può normalmente praticare sull'adolescente lo stesso tipo di massaggio adatto agli adulti. a cura di Sonia Tarantola dal libro: Massaggio per i bambini, Enrico Corsi. edizioni Red