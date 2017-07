Massimo Priviero ad Area Protetta Live!

Massimo Priviero ad Area Protetta Live! Arriva la primavera a Roma e si respira l'aria della buona musica dal vivo. Per il primo appuntamento dell'edizione primaverile di Area Protetta Live! al Circolo degli Artisti l'ospite di Sergio sarà Massimo Priviero, accompagnato dalla sua band e da un ospite d'eccezione: il violinista Michele Gazich, già al fianco di Massimo Bubola, Mauro Pagani, Fabio Treves e The Chieftains. Il rocker Massimo Priviero è da poco uscito con l'album "Sulla Strada", un best of che vuole rendere omaggio anche al romanzo e al mito di Kerouac: questa raccolta di 16 brani è un vero e proprio viaggio nei venti anni di musica dell'artista milanese. Durante l'appuntamento di Area Protetta Priviero, chitarra in mano, racconterà, con le parole e con la musica, la sua carriera, la forza del rock e la poesia della strada. L'appuntamento radiofonico è mercoledì 8 aprile alle 22.00. Per coloro che vorranno seguire l'evento dal vivo, l'arrivo al Circolo degli Artisti sarà allietato, a partire dalle ore 20, da un aperitivo con dj-set lounge, funk & 70's rock. INGRESSO LIBERO! Area Protetta Live è al Circolo degli Artisti, via Casilina Vecchia, 42 (p.za Lodi) - Roma. Per informazioni: [email protected]