Heligoland – Massive Attack

Heligoland - Massive Attack Dopo ben sette anni di silenzio - interrotti solamente da vari divertissement (colonne sonore soprattutto) - tocca a "Heligoland" riprendere il filo del discorso. Il disco, uscito il 5 febbraio 2010, vede il ritorno di Daddy G e la partecipazione di Horace Andy, di Damon Albarn, della vecchia amica Martina Topley Bird, di Hope Sandoval, di Guy Garvey degli Elbow e dell'ottimo Tune Adebimpe dei Tv On The Radio. Il duo prosegue nella tradizione di ospiti illustri, trademark sin dagli esordi. Ed è proprio questa "continuità", per non dire conservatorismo, il "punto debole" dei Massive Attack post-"Mezzanine", soprattutto se raffrontata alle moderne evoluzioni del suono da loro creato o alle scelte ben più intriganti degli ex compagni di viaggio Tricky e Portishead. Un'anomalia per un gruppo che ha mescolato le carte e i generi per un decennio, puntando sempre verso la sperimentazione e l'avanguardia. Perché se un tempo avremmo analizzato il DNA del nuovo nato per scoprirne la paternità e rintracciare nuove fonti d'ispirazione, oggi, di fronte a "Heligoland" non succede, possiamo solo constatare che si tratta di un ottimo disco pop. Esattamente quello che avremmo potuto aspettarci. Ma senza sorprese.