Matteo Thun & Partners vincitore del European hotel design award 2016

Lo studio di architettura Matteo Thun & Partners vince il premio di architettura European hotel design award (Ehda) per la sezione Adaptive re-use, premio Interior design per la suite dell’hotel, nonché quello per il miglior progetto europeo di hotel dell’anno. Lo studio ha trasformato un’isola artificiale, l’Isola delle Rose, in un resort di lusso innovativo creando aree verdi con una vista spettacolare a 360 gradi sulla laguna di Venezia. L’attenzione al paesaggio lagunare si coniuga con scelte coerenti di materiali locali per conservare lo spirito autentico del luogo e con la consueta attenzione alla sostenibilità che caratterizza le architetture di Thun nella costruzione e nella gestione, sia per le soluzioni energetiche che nello smaltimento dei rifiuti.

Il JW Marriott Venice e il landscape design

Sostenibilità a tre zeri

Matteo Thun, maestro dell'architettura sostenibile