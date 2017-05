Mattoni giganti ecofriendly per accendere l’immaginazione dei tuoi figli: castelli, animali e robot in un solo giocattolo eco

Si chiamano Edo, sono grandi più dei mattoni veri e sono fatti di cartone. Con loro ci si può costruire qualunque cosa: un castello, un dinosauro, una casa per le bambole ma anche una panchina o una piccola libreria. Ci è voluto quasi un anno per trasformare l’idea in realtà, ma con Kickstarter è bastata una settimana per raggiungere il successo.

I mattoni Edo vengono consegnati piatti e sono molto facili da assemblare