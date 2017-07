Mauro Ermanno Giovanardi – Ho sognato troppo l’altra notte?

Mauro Ermanno Giovanardi, dopo una carriera lunga due decenni trascorsa come penna e voce all'interno di Carnival Of Fools e La Crus, pubblica il suo primo disco solista di inediti. Nel 2007 c'è stato Cuore a nudo, esordio nel mondo discografico senza un gruppo vero e proprio alle spalle, ma si trattava comunque di una raccolta nella quale largo spazio era dedicato agli evergreen più ricercati nel mondo della canzone d'autore. Oggi, a quattro anni da quell'album e a tre dal concerto di addio ai La Crus, tenutosi al Teatro degli Arcimboldi il 4 dicembre 2008, viene dato alle stampe dalla Sony Ho sognato troppo l'altra notte?, con il quale il nostro si mette alla prova scegliendo un nuovo tipo di estetica che fonde il cantautorato con i suoni e l'immaginario beat. Ne nascono suggestive ambientazioni, nelle quali gli stilemi degli anni 60 e dell'opera morriconiana sono riletti attraverso una sensibilità moderna e cantautorale. Due sole sono le cover presenti: Se perdo anche te, portata al successo in Italia da Gianni Morandi, ma scritta e interpretata da Neil Diamond col titolo di Solitary Man in Just For You (1967), e due versioni di Bang Bang, indimenticabile duetto tra Sonny e Cher, qui rivisitata da Giò in coppia con Violante Placido e riportata una seconda volta a chiusura della track list come Ok Corral Version. Sette quindi sono le canzoni interamente da scoprire: Io confesso, Il diavolo, Desio (il rumore del mondo), Lascia che, Un garofano nero, La malinconia dopo l'amore, cantata con Cecilia Syria Cipressi, e Neil Armstrong. La prima, scelta per la partecipazione alla manifestazione sanremese, è una ballata classica dagli arrangiamenti sontuosi, messi in risalto dagli archi e da un soprano (Barbara Vignudelli), sui quali il timbro profondo di Giò interpreta versi semplici e orecchiabili, caricandoli di passione. Il diavolo, Lascia che e Un garofano nero sono gli inediti che meglio rappresentano l'essenza dell'album trasudante una raffinata eleganza Sixties. Significativa è anche La malinconia dopo l'amore, composizione agrodolce nella quale l'unione della coppia è contrassegnata dalla immancabile distanza che il sentimento, fragile per natura, implica necessariamente; le tracce vocali dell'ex La Crus e della cantante pop Syria si esaltano attraverso contrasti e confluenze, risultando brillanti e drammatiche a un tempo. La produzione artistica è di Roberto Vernetti (La Crus, Elisa, Delta V) e Leziero Rescigno, che presta il proprio contributo anche in veste di strumentista. Elisa Orlandotti