Una frode messa in atto dal 2007 scoperta dalla Guardia di Finanza di Verona ha portato in carcere sette persone, con le accuse di frode in commercio, associazione per delinquere, falso materiale ed emissione di fatture inesistenti. Ma la reazione del mondo della vera agricoltura biologica è unanime: "grazie".

Operazione 'Gatto con gli stivali'

Coordinata dalla procura della Repubblica di Verona - Pm Maria Beatrice Zanotti e Maria Federica Ormanni - l'indagine ha portato al sequestro di 2.500 tonnellate di prodotti agro-alimentari. Tra gli arrestati ci sono titolari di aziende agricole falsamente biologiche sia due dipendenti dell'ente certificatore che, secondo la Finanza, aiutava i primi a mettere le carte in regola. Guardia di Finanza: "Nessun pericolo per la salute", la cosa è solo commerciale.

Le cifre

E' stato ricostruito un giro di immissione sui mercati in questi anni di 7 milioni di quintali, pari a un valore di oltre 220 milioni di euro. Il mercato del biologico in Italia, secondo una stima fornita dagli investigatori, ha un giro d'affari annuo di tre miliardi di euro e in Europa di 17 miliardi. Secondo la Coldiretti, un italiano su 2 compra bio. Il fatturato dei prodotti bio in Italia è triplicato negli ultimi dieci anni: da meno di un miliardo di euro del 2000 agli oltre tre miliardi attuali. Dallo scorso anno in aumento del 49 per cento anche le importazioni.

Prodotti normali

I prodotti commercializzati erano dei normalissimi alimenti, tali e quali a quelli che si trovano sugli scaffali di qualunque negozio o supermercato italiano. Solo, non erano davvero bio.

Come funzionava

Il meccanismo ruotava intorno ad alcune aziende che, grazie alla presunta compiacenza di funzionari degli organismi deputati a certificare come biologica la produzione e la provenienza dei prodotti agricoli, non avevano remore a trasformare frumento, farine, frutta fresca e altro coltivati normalmente o destinati ad altro tipo di alimentazione in autentico "biologico". Il tutto, con guadagni che quadruplicavano.