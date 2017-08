MED in Italy in gara per la migliore casa ecologica

Al via il contest internazionale della bioarchitettura che si terrà a Madrid a settembre. Il Solar Decathlon Europe 2012, ideato dal dipartimento dell'energia americano per stabilire ogni anno quale sia il progetto di casa più efficiente, vedrà in competizione altri 18 prototipi prevenienti da 11 Paesi (Brasile, Cina, Danimarca, Egitto, Francia, Germania, Giappone, Portogallo, Romania, Spagna e Ungheria). Alla gara parteciperà anche il nostro Paese con MED in Italy, una casa che si costruisce in sette giorni, utilizza il sole per produrre energia e si protegge in maniera passiva dal caldo estivo attraverso isolanti naturali fatti di fibre di legno che riempiono uno strato della parete esterna.

Com'è fatta la casa ecologica?

MED in Italy conquista il podio

Immagine di copertina: la casa italiana MED in Italy vista dall'esterno. ©www.latuacasainlegno.com