Medicina alternativa: paga l’Europa

Il progetto CAMbrella, finanziato dall'Unione europea, cercherà di risolvere questo problema. Si tratta di un progetto triennale lanciato all'inizio di quest'anno con una sovvenzione europea di 1,5 milioni di euro. "Nel 2008 la Commissione europea ha annunciato per la prima volta un finanziamento nel campo della medicina complementare, nell'ambito del Settimo programma quadro", ha spiegato il dottor Wolfgang Weidenhammer del Centro di ricerca di medicina complementare presso il Politecnico di Monaco, in Germania. "Gli otto gruppi di lavoro di CAMbrella si concentreranno sulla terminologia, la legislazione, i bisogni dei pazienti, il ruolo dei trattamenti CAM nei sistemi sanitari e la metodologia di ricerca", ha aggiunto il dottor Weidenhammer. In pratica, oltre a fare il punto della situazione sulle medicine alternative e complementari in Europa, tra cui fitoterapia, omeopatia, ma anche meditazione, agopuntura e affini, questo progetto spianerà la via per le future attività di ricerca. Il che vuol dire anche più riscontri scientifici in futuro. Il consorzio CAMbrella comprende 16 organizzazioni scientifiche di 12 paesi europei, tra cui Austria, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Regno Unito, Romania, Ungheria e Svezia. L'Italia è rappresentata da due istituti: l'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale della Regione Emilia-Romagna e il Comitato Permanente di Consenso e Coordinamento per le Medicine Non Convenzionali in Italia.