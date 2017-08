Medicina Cinese: un’esperienza da pensare

Parlo con un'esperienza alle spalle molto modesta, dal principio di un lungo percorso, ma ciò che ho incontrato in questi anni di studi e di attività mi spingono a pormi diversi interrogativi e tra tutti questo: cosa insegna in fondo la medicina cinese e perché si diffonde con naturale successo sia tra gli operatori che tra i pazienti? All'inizio, forse per molti, è stato solo un corso... di shiatsu è vero, ma solo un corso... Un po' di curiosità, il fascino della sapienza orientale e qualche lettura sporadica che spingeva a voler approfondire. Difficilmente solo per moda o per creare i presupposti di una nuova professionalità da spendere con profitto. Anche se spesso coincidenze strane hanno spinto e indicato dove, si è quindi totalmente inconsapevoli che le nozioni che si andranno ad apprendere cambieranno la nostra ottica, il nostro giudizio, il modo di vedere e affrontare le cose e infine di vivere. I primi elementi teorici stridono nelle nostre teste piene di schemi e punti di vista così rigidi e consolidati. E' stato ed è sempre così faticoso prendere una posizione nella vita, essere felici, coerenti, soddisfatti, irremovibili negli intenti. Si comincia a scoprire invece che lo yin è solo una parte della realtà ed ha sempre uno yang a cui riferirsi, non c'è solo bianco e nero come da sempre ci sforziamo di dimostrare con contrapposizioni per cui spendiamo così tanta energia... c'è la stagione di mezzo così semplice e necessaria, che tutto ammorbidisce tra le fasi del cambiamento. Non c'è il vero e falso, il migliore o peggiore, ma una tendenza, un risultato, una costruzione in corso... siamo come siamo e stiamo diventando... Lo sguardo sugli altri, il toccarli e sentirli in modo nuovo ci rende più tolleranti ed aperti, la possibilità di cambiamento per noi e per gli altri è a portata di mano, ci sentiamo più spesso "a casa". Mentre si aprono nuovi confini dentro e fuori di noi aumenta anche la voglia di formazione e scambio... e nuovi orizzonti offre lo studio della medicina cinese, così vicina alle esigenze di ognuno, che ci rapporta alla natura, ai ritmi del nostro cuore, che ci rispetta per come siamo e ci avvicina agli altri. Cibo per menti fresche che nutre la profondità del nostro sentire. Sabrina Servucci