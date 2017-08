Medicina dall’Oriente

Occidente ed Oriente sono come i due emisferi del nostro cervello, opposti per logica ed impostazione, eppure complementari nelle loro funzioni. Oggi stiamo finalmente inaugurando un'era in cui viene riconosciuto l'incommensurabile vantaggio che deriva dalla collaborazione tra scienza ed esperienza, tra intelletto e sentimenti, tra pensiero e arte, tra tecnologia e tradizione, tra pensiero logico e pensiero analogico, tra Occidente e Oriente. Nel corso degli ultimi quattro millenni in Oriente e in Occidente si sono sviluppate due culture che hanno approfondito aspetti diversi della realtà, sviluppato concezioni del mondo e stili di vita opposti e complementari. La più antica è la cultura orientale incentrata nello studio delle energie che compongono e pervadono la realtà, come appare evidente per esempio nella medicina sviluppatasi a partire dalla concezione dell'energia come flusso che scorre nell'organismo attraverso specifici canali. L'interesse degli orientali è in particolar modo concentrato sulla dimensione interiore dell'individuo, in cui la componente spirituale viene riconosciuta come il centro reale dell'esistenza, Nell'ambito delle diverse filosofie orientali esiste sempre un riferimento molto concreto ad un principio assoluto, Brahman per gli indiani, o ad un'intelligenza universale, il Tao per i cinesi, o all'unità sottostante tutte le cose e gli eventi, lo Zen nel Buddismo Zen. Per quanto diverse, tutte le concezioni orientali del mondo partono dalla convinzione che percepirsi come individui "separati dal tutto" sia fondamentalmente un'illusione, dalla quale è possibile, anzi doveroso liberarsi per acquistare una visione più completa della realtà. L'illuminazione, vale a dire riconoscersi quale parte di un insieme più vasto, non comporta l'anamento dell'individualità, come spesso si crede erroneamente in Occidente, ma al contrario pone l'esistenza in un perfetto equilibrio tra corpo e anima.