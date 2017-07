Medicina ufficiale e olismo

Per la medicina accademica, ufficiale, ciò che più conta è la dimensione esclusivamente fisica della persona. Per tale motivo si limita a studiare, anche con le più avanzate tecnologie, gli organi, i tessuti e gli apparati. Anche i disturbi psichici (sempre più all'ordine del giorno) vengono ricondotti ad alterazioni biochimiche. La malattia è considerata un'anomalia biochimica, per valori che escono dai limiti posti alla base di modelli ritenuti normali. Ogni aspetto psicofisico, se pur riconosciuto e accettato, all'atto pratico perde ogni valore o lo può assumere solo se si manifesta in evidenti disturbi fisici. Per la medicina olistica esistono altre strade per arrivare alla guarigione e al benessere psicofisico. L'organismo è un tutto che differisce dalla semplice somma delle parti che lo compongono. Quando un medico o un operatore olistico, si trova davanti a un paziente, non deve solo considerare la patologia organica, ma ricordarsi che la malattia fisica è legata anche alla psiche e allo stato emotivo del paziente. La medicina olistica è quindi la risposta alle necessità fisiche, emotive e psicologiche dei pazienti. La sua forza deriva dal fatto che la definizione di "totalità" adottata è tratta, non solo dalle scienze biologiche, ma anche da discipline diverse. Ecco perché non tutte le terapie complementari possono essere considerate olistiche (tutte quelle che si occupano, come ad esempio il reiki, solo dell'aspetto emotivo-spirituale). Il termine "olismo" deriva dalla parola greca holos che significa "totale, intero" e la medicina olistica significa "totalità della persona" cioè il corpo, la mente e lo spirito, e l'individuo all'interno del proprio sistema, della famiglia, della comunità, della cultura e dell'ambiente. La medicina olistica, quindi, applica la Teoria generale dei sistemi nella pratica medica. Fu in realtà, Smuts, un non-medico sudafricano, a coniare per primo il termine "olismo" nel celebre libro del 1926 "Holism and Evolution" (Olismo ed evoluzione). Il suo concetto di olismo non era molto diverso dall'attuale "ecologia" o dal principio di Gaia, che considera il pianeta come un sistema unitario vivente. Per Smuts, "la totalità(...indica la direzione del processo evolutivo e l'olismo ne è la forza propulsiva."

Gabriele Bettoschi