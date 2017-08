Medicine non Convenzionali e Discipline Bio Naturali

La proposta dell'onorevole Paolo Lucchese, relatore presso la Commissione Affari Sociali della Camera del testo unificato per le "Medicine e Pratiche Non Convenzionali", segna un momento importate dell'iter legislativo. La proposta di legge, smentendo quanto affermato dallo stesso Lucchese e da altri membri del Comitato Ristretto che hanno condotto le audizioni, riporta tutte le medicine non convenzionali e le discipline bio naturali nell'ambito della Sanità, riservando la pratica delle prime (omeopatia, agopuntura ecc.) ai medici, previa un'adeguata formazione nella disciplina specifica. Per le discipline non mediche, denominate nella proposta di legge pratiche non convenzionali, vengono istituiti corrispondenti corsi di laurea triennali paralleli a quelli oggi esistenti per il personale sanitario non medico (infermieri professionali, fisioterapisti ecc.) inserendoli a tutti gli effetti tra le professioni sanitarie (analoga operazione viene fatta per osteopati e chiropratici istituendo lauree specialistiche quinquennali). Lo scenario disegnato da Lucchese rinchiude nei ristretti ambiti dell'universo sanitario scientifico meccanicista, pratiche medicine e discipline che sono espressione di culture e civiltà che con il modello scientifico occidentale poco hanno a che vedere. Affermare il pluralismo scientifico inserendo pratiche che attingono alla cultura dell'Ayurveda, della Medicina Tradizionale Cinese o dell'Antroposofia Steineriana in un contesto sanitario, pretendere di validarne le metodologie, le procedure e i risultati sulla base dei parametri comuni in uso nei nostri ospedali significa non poterne comprendere i principi e limitarne le potenzialità. Tutt'altro spessore culturale e rispetto dei fenomeni sociali in atto hanno dimostrato e dimostrano le numerose regioni (Veneto, Lombardia, Toscana, Friuli, Liguria ecc.) che hanno avviato iter legislativi per il varo di leggi per il riconoscimento delle cosiddette "discipline bio naturali", creando un nuovo comparto in ambito socio educativo, preposto e finalizzato a promuovere la qualità della vita. In Veneto alla fine di maggio avranno inizio le consultazioni sulle proposte di legge per le discipline bio naturali e in altre regioni le proposte di legge analoghe stanno procedendo nell'iter. Discipline come lo shiatsu, la reflessologia, lo yoga e via dicendo si sono affermate in Italia coinvolgendo milioni di cittadini perché svolgono un'essenziale funzione di promozione del benessere e potenziamento delle risorse vitali della persona, senza per questo finalizzarsi alla diagnosi e la cura delle patologie. Comprendere la diversità dei presupposti culturali e riconoscerne l'immensa utilità sociale, costruendo un settore non sanitario adeguato alla loro espressione autonoma, significa mettere a disposizione dei cittadini servizi preziosi per il benessere collettivo (rispettandone le scelte che in questi anni hanno portato a una notevole diffusioni di tali pratiche). Ma vuol dire anche proteggere un nuovo comparto che produce ricchezza sociale e occupazione qualificata, puntare a una miglior qualità della vita e alla prevenzione, con notevoli risparmi per le esauste casse della sanità pubblica. In effetti se i 10 milioni di italiani che si rivolgono oggi, senza oneri per il Servizio Sanitario, alle medicine non convenzionali e alle discipline bio naturali tornassero a richiedere servizi alla Sanità otterebbero un effetto sconvolgente per le casse pubbliche. La proposta di legge Lucchese rischia purtroppo di ingabbiare e sterilizzare i nuovi settori, riportando in ambito sanitario la pratica di professioni emergenti nelle discipline bio naturali e in ambito universitario la formazione, con l'istituzione di lauree triennali per le Pratiche non Convenzionali. La legislazione dovrebbe recepire le nuove istanze sociali: promuovendo un comparto cresciuto "a furor di popolo", regolamentandolo in modo da tutelare l'interesse collettivo. Claudio Parolin